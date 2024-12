Oasport.it - VIDEO Mattia Casse: riviviamo la vittoria per un centesimo nel superG della Val Gardena

ha vinto ilVale ha così conquistato il primo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro si è consacrato a 34 anni, imponendosi in maniera schiacciante sulla mitica Saslong e mettendo la firma su una delle prove di maggior prestigio del calendario internazionale.Sceso con il pettorale numero 10 sulle nevi altoatesine, il nostro portacolori è stato sensazionale nella parte centrale del tracciato, dove ha tramortito l’intera concorrenza dopo una fase iniziale decisamente solida e prima di un tratto conclusivo dove ha stretto i denti. Il nativo di Moncalieri si è imposto con il tempo di 1:28.23, precedendo di un sololo statunitense Jared Goldberg.L’americano ha infatti fatto tremarecon il pettorale numero 26, ha recuperato tantissimo nell’ultimo settore e si temeva la grande beffa, ma per fortuna il cronometro ha sorriso al padrone di casa, che oggi si è fatto il regalo più bellocarriera e che si lancia così con grande ottimismo verso la discesa libera in programma domani.