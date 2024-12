Tpi.it - The Voice Kids 2024 vincitore: chi ha vinto lo show di Rai 1

Leggi su Tpi.it

The: chi halodi Rai 1, cantante, concorrente, chi èChi è ildi The? Lodi Rai 1 condotto da Antonella Clerici va in onda questa sera, 20 dicembre, con la finale. In tutto sono 12 i finalisti che si contendono l’ambita vittoria, guidati dai quattro giudici Clementino, Arisa, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Ildi Theè . In aggiornamentoFinalistiLa squadra di Loredana Bertè può contare su: Gabriel Jimenez Martinez 12 anni, Carol Cadeo, 10 anni e Melissa. Quella di Arisa su Annamaria Mihalache, 11 anni, Alessio Di Stefano, 12 anni e Nicolò. Il rapper napoletano Clementino invece schiera per salire sul podio più alto: Leonardo Giovannangeli; Riccardo Callegari, 12 anni e Benedetta. Gigi D’Alessio infine porterà in finale: Maria Sofia Corona, 13 anni, Francesco Maugeri, violinista di 12 anni e Sofia Menegatto, 13 anni.