Storia diplomatica | i Consoli romani

entrarono in carica dal 367 a.c. in poi, ma secondo la tradizione dal 509, cioè dalla cacciata dei re cioè alla fondazione della Repubblica. Ierano eponimi, ossia l’anno di servizio era conosciuto con i loro nomi. Successivamente, nella tarda repubblica, si cominciò a contare gli anni dalla fondazione di Roma (anno ab urbe condita) che tradizionalmente veniva fissata nel 753 a.c. Perciò in alcune iscrizioni il numero dell’anno è seguito dall’acronimo avc che indica appunto Ab Vrbe Condita..I loro poteri di potevano racchiudere al seguente elenco di compiti; il comando dell’esercito;la facoltà di riunire il popolo a comizio;la facoltà di convocare e presiedere il SENATO per fare approvare leggi e provvedimenti;l’amministrazione della giustizia e della finanza;la promozione di opere di censimento;l’esecuzione di opere pubbliche.