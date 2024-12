Tvplay.it - Roma, arriva il nuovo vice Dovbyk: colpo a sorpresa, sorridono i tifosi

Leggi su Tvplay.it

In vista del mercato di gennaio, lapunterà con forte decisione su un. Difficilmente il club capitolino si affiderà solamente a Shomurodov, anche perchè l’ex Cagliari potrebbe dire addio nelle prossime settimaneCaccia alattaccante e occhio al piano giallorosso in vista di gennaio. Laspingere il piede sull’acceleratore alla ricerca di unche possa consentire a Ranieri di far rifiatare il centravanti ucraino senza perdere peso specifico offensivo e produttività offensiva. Non è escluso che i capitolini possano piombare con forte decisione su un profilo adattabile alla perfezione anche al fianco diil(LaPresse) TvPlay.itA prescindere dalla conferma o cessione di Shomurodov (l’ex Spezia piace all’Udinese, al Cagliari, Parma e Torino), laproverà ad affrettare le operazioni per unattaccante.