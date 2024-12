Ilgiorno.it - Ritorno del castoro europeo nel Parco del Ticino dopo 500 anni

Un evento straordinario ha scosso ildelin questi giorni. I guardiahanno recuperato ungravemente ferito, segnando ildi una specie assente dal territorio italiano per quasi 500. Il ritrovamento è avvenuto a Castelletto di Cuggiono, grazie alla segnalazione di un cittadino, e l’animale è stato immediatamente trasferito al centro recupero fauna selvatica (Crfs) della Lipu nella riserva della Fagiana per ricevere cure urgenti. Il, un tempo simbolo delle nostre aree fluviali, era stato dichiarato estinto in Italia dal XVI secolo. Negli ultimi, tuttavia, alcune segnalazioni sporadiche hanno fatto sperare in un lento. Tra queste, la più recente proviene dalla Riserva naturale del Fondo Toce, in Piemonte, attribuita a esemplari in dispersione dall’Austria.