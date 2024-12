Lanazione.it - Prato 2025: la visione della giunta Bugetti tra progetti rigenerativi e mobilità sostenibile

"Spazi che uniscono,che rigenerano". Si muove su queste due direttrici lacittàper il. Da un’idea per il cuore di, quella di un parcheggio interrato in piazza Mercatale, a uno sguardo attento alle frazioni, dando seguito a uno degli impegni presi in campagna elettorale. Qui si parte subito, c’è già una data e un nome: il 13 gennaio debutta lo sportello "Comune vicino". Si comincia con la zona Nord e con quella Ovest con un’apertura a settimana (senza appuntamento). Sarà Giovanni Mosca a incontrare i cittadini il lunedì dalle 9 alle 12 nella sede dell’ex circoscrizione ovest e il giovedì, nella stessa fascia oraria, all’ex circoscrizione Nord. Lo sportello sarà poi attivato anche in zona Est e Sud. "I cittadini – afferma la sindaca– devono avere un punto di riferimento a cui rivolgersi per segnalare problemi e criticità.