Notizie.com - Open Arms, la vicenda è chiusa, Matteo Salvini è innocente: per i giudici il fatto non sussiste. Tutti i punti del processo

Leggi su Notizie.com

: il Tribunale di Palermo ha assoltoperché “ilnon”. Un lungo applauso in Aula e l’abbraccio con Francesca Verdini. Dopo una camera di consiglio durata otto ore, la sentenza di primo grado è arrivata poco dopo le 19.30 di oggi, venerdì 20 dicembre, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Ihanno assolto in formula piena il leader della Legadalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: “Ilnon“., la: per iilnondel(Ansa Foto) – notizie.comDopo la lettura del dispositivo in Aula è scattato un lungo applauso degli amici e colleghi di partito che hanno trascorso la giornata con il vicepremier in attesa della sentenza di primo grado.