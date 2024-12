Liberoquotidiano.it - "Non poteva prenderti il naso?". Donnarumma sfigurato, Mario Balotelli senza pietà | Guarda

andare molto peggio, ma per fortuna "sta bene". Gigioè uscito malconcio dopo un brutale scontro di gioco con Wilfried Singo. L'ex giocatore del Torino ha lasciato andare il piede, nonostante il portiere azzurro fosse in anticipo sull'uscita bassa. I tacchetti del terzino sono finiti sulla faccia dell'ex Milan, sfigurandogli il volto. Tra l'altro, l'arbitro Letexier non ha nemmeno ammonito il giocatore, nonostante quell'intervento fosse pericoloso e sconsiderato. Ma tant'è. "Tutto bene". Il giorno dopo il brutto scontro di gioco con Wilfried Singo nel primo tempo della partita tra il Monaco e il suo Paris Saint Germain, in cui ha rischiato gravi traumi, Gianluigisi è fatto vivo sui social per tranquillizzare i tifosi, pubblicando una foto che lo ritrae rilassato sul divano di casa e con in braccio l'amato barboncino.