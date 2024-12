Panorama.it - Migranti e crisi dell'automotive avvicinano ancor di più Meloni e von der Leyen

Si è svolto in mattinata l’incontro programmato fra la Presidente del consiglio Giorgiae la Presidentea Commissione europea Ursula von der. Il colloquio è stato occasione di confronto sui temi caldi del momento, dalladel settoreall’accordo Ue-Mercosur, passando per il tema caldo relativo alla politica migratoria e ai rimpatri dei clandestini. Le due leader hanno inoltre concordato di rafforzare ulteriormente la collaborazione e la complementarietà tra il Piano Mattei italiano per l'Africa e la Strategia europea Global Gateway.La ritrovata unione di vedute in tema immigrazione fra Italia e Commissione europea era già parsa chiara dalla lettera inviata dalla von deral Consiglio prima’inizioa riunione di ieri, in essa la Presidente sollecitava gli stati membri a “sviluppare il concetto di centri di rimpatrio in Paesi terzi» aggiungendo inoltre di aver chiesto all'Agenzia Ue per l'asilo di “accelerare l'analisi di Paesi terzi che potrebbero potenzialmente essere designati come Paesi sicuri”.