Matteo Renzi | Arianna e Giorgia Meloni vogliono cancellarmi per legge

Leggi su Open.online

«Io sono stato indagato due volte e per due volte prosciolto da un pubblico ministero». Che «è lo stesso che ha arrestato mio padre e mia madre, arresto poi ritenuto illegittimo». Che «ha chiesto il processo per mio cognato, durato otto anni, salvo essere assolto». E che «ha indagato pure mia sorella, prosciolta». Dopo la chiusura dell’inchiesta Opendice che per i pm d’assalto «dovrebbe valere il principio che chi sbaglia paga». Mentre lui non ha avuto giustizia «perché dopo cinque anni mi hanno dato ragione. Al contrario, ho subito un’ingiustizia lunga cinque anni con mia moglie e i miei figli che hanno pagato per questo dolore. Non c’è cicatrice per questa ferita», sostiene in un’intervista a Repubblica il leader di Italia Viva.I genitoriE ancora: «Io ho avuto la forza di sopportare, ma tanti cittadini non hanno risorse o energie per resistere e magari cadono in depressione.