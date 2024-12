361magazine.com - Masterchef, formata la masterclass della nuova edizione

Ci sono 18 concorrentiLastagione diItalia ha preso ufficialmente il via con la formazionecomposta da 18 concorrenti titolari e due riserve, Sara e Giuseppe, pronti a subentrare in caso di necessità. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno selezionato i cuochi amatoriali attraverso i Live Cooking, supportati dalla chef Chiara Pavan, e gli inediti Blind Test, una fase di giudizio anonimo basata su gusto e presentazione.Tra i concorrenti già in gara spiccano Anna con il suo piatto fusion “Il mio viaggio”, Franco con la zuppa “Kalós kagathós”, e Samuele, ispirato dallo stile di Cannavacciuolo. I Blind Test hanno visto emergere, tra gli altri, Linda con un “cuoppo” di pesce e verdure, Alessia con filetto al pepe verde, e Gianni con una raffinata insalata di calamaretti.