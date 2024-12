361magazine.com - Make-up di Capodanno: 7 prodotti must have per brillare

La parola d’ordine per la notte di! Per farlo con gusto, meglio puntare su outfit romantici, ma resi super glamour da-up audaci e luminosi La notte diè l’occasione perfetta per osare con il proprio-up e illuminare ogni momento con un look unico e irresistibile. WYCON Cosmetics ha pensato aiper accompagnarti nell’ultima notte dell’anno; tonalità scintillanti, texture luminose e dettagli glamour per impreziosire lo sguardo e far risplendere le labbra.BUBBLE OF LIGHT – HIGHLIGHTERIlluminante viso dal finish super luminoso. È arricchito da un particolare estratto che aiuta la pelle a mantenere il proprio grado di idratazione. La texture, setosa e riflettente, dona alla pelle una luminosità multidimensionale e un effetto perlato altamente modulabile.