L’infortunio di Lessort è stato così brutto che nove spettatori sono svenuti e uno ha avuto un infarto VIDEO

Mathias Lessort salta verso il canestro, atterra male, la gamba cede, si piega in un movimento innaturale. La reazione è drammatica e surreale. Il centro del Panathinaikos, in campo contro il Baskonia, in Eurolega, è a terra con un perone fratturato. I compagni lo circondano per proteggerlo. Il figlio piccolo del giocatore si stende a terra a bordo campo e viene coccolato da un giocatore. E il pubblico partecipa. Secondo Ergin Ataman, allenatore del Panathinaikos, "nove persone sono svenute e un'altra ha avuto un attacco di cuore. Non c'erano abbastanza ambulanze per portarle tutte in ospedale". Alla fine del match, i giocatori di entrambe le squadre si riuniscono al centro del campo per pregare insieme.