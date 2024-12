Ilfoglio.it - L'endorsement di Musk all'estrema destra tedesca di Afd

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! I neonazisti vanno isolati e basta. Non c’è discussione politica possibile né manovre elettorali o parlamentari da avviare assieme. Trasformismo, operazioni anche spregiudicate per creare o smontare maggioranze e qualunque altra astuzia nella gestione del consenso e del potere sono tutte cose che ci piacciono molto, ma a una condizione e cioè che si resti nel recinto della politica che riconosce la democrazia e lo stato di diritto (che comprende il rifiuto della violenza e la difesa dei diritti delle minoranze) come pilastri su cui reggere la società. Con i neonazisti il dialogo politico è impossibile. I tedeschi lo sanno e accettano la riduzione degli spazi di manovra politica perché una quota del consenso espresso è bloccata perché targata Afd.