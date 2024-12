Bergamonews.it - L’Atalanta Under 23 vola, Luca Percassi: “Il progetto funziona, Palestra la dimostrazione. Tante idee per il futuro”

Gewiss Stadium. Iniziare con il piede giusto non era certo stata cosa semplice, confermarsi su alti livelli anche nel secondo anno di vita pareva ancor più complicato. Eppure23 al termine del girone d’andata del Gruppo A di Serie C siede nuovamente nei piani alti della classifica. Al giro di boa della stagione i nerazzurri si trovano al quarto posto a pari merito con l’Alcione Milano, l’avversario della prima sfida del girone di ritorno venerdì 20 dicembre alle 20,30 allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni.“L’23 è unfondamentale per l’intera società – così, amministratore delegato di Atalanta -. La seconda squadra permette di dare seguito alla crescita dei nostri ragazzi: la titolarità dicontro il Cesena è ladell’importanza del percorso che abbiamo intrapreso.