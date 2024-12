Tuttivip.it - “La vergogna più totale”. Grande Fratello, il pubblico impazzisce davanti alla scena tra Lorenzo e Helena

Il 20 dicembre ha portato una sorpresa nella casa del, dovePrestes eSpolverato hanno mostrato una sintonia che sembrava ormai dimenticata. La modella si è avvicinata al coinquilino mentre era in cucina, iniziando a scherzare con lui in modo spensierato, come accadeva nelle prime settimane dell’avventura. Questo cambiamento ha fatto scalpore, soprattutto perché arriva subito dopo la rottura trae Shaila Gatta, avvenuta appena due giorni prima.I rapporti nella casa sembrano mutare rapidamente. Dopo settimane di tensioni e distanze,hanno cominciato a scambiarsi sorrisi, battute e persino gesti affettuosi, attirando l’attenzione dei fan. La mattina del 20 dicembre,ha scherzato con, invitandolo a mandare un baciotelecamera e abbracciandolo per augurargli il buongiorno.