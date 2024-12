Ilfattoquotidiano.it - Kenya, un sogno tropicale nel cuore dell’equatore

La costa settentrionale delè una delle destinazioni balneari più amate di tutta l’Africa. Lo deve alle spiagge da favola, alle acque cristalline dell’Oceano Indiano e all’immediato entroterra di un continente che incanta, natura allo stato puro, dove culture millenarie vivono in perfetta simbiosi con il territorio. Una destinazione molto richiesta anche per l’eccellente offerta turistica che combina numerose soluzioni per trascorrere soggiorni indimenticabili. In questo “paradiso terrestre” non mancano località dove impazza la movida, basta dire Malindi per evocare una dimensione frizzante, perfetta per chi desidera una vacanza balneare, aperitivi tropicali e serate con dress code “animalier”. Ma la costa kenyota può rivelarsi anche una dimensione di pace e relax, distante dai grandi flussi turistici, e località come Watamu descrivono alla perfezione questo place to be.