Kate Middleton, l'assenza pianificata da settimane e la fuga in campagna

ha deciso di pensare a sé, alla sua salute e alla sua famiglia questo Natale. Così, dopo aver portato a termine il suo dovere nei confronti della Monarchia, organizzando il concerto all’Abbazia di Westminster, ha declinato ogni impegno per stare coi suoi cari, compreso il pranzo a Buckingham Palace, offerto da Re Carlo. Ma la sua assenza era statada, assenza giustificataDunque, nessuna sorpresa per Carlo di fronte al fatto chee William non si siano presentati al pranzo pre-natalizio del 19 dicembre. Il Re era già stato informato da tempo sulla decisione dei Principi del Galles di alleggerire il loro Natale di qualche impegno formale, tra cui il tradizionale appuntamento che raduna la Famiglia Reale allargata, prima che i Sovrani partano per Sandringham dove vedranno solo i membri più stretti.