Incidenti stradali, a Firenze 74 persone hanno ricevuto supporto psicologico nel 2024

, 19 dicembre– Sono 74 le, tra familiari delle vittime e operatori della Polizia Municipale, che aquest'anno un sostegnoin seguito a un incidente stradale grave. I dati sono stati esposti oggi durante un convegno che si è tenuto nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Toscana a. Comune die Ordine degli Psicologi della Toscanafirmato una convenzione, siglata la prima volta nel 2016 e rinnovata poi fino al 2025, che prevede l'attivazione diper i parenti e i vigili in seguito agravi. Nelil servizio è stato attivato dopo 10: sono stati coinvolti 32 psicologi in interventi diin emergenza sia per i parenti delle vittime della strada sia per i vigili urbani che si sono trovati a gestire situazioni ad alto impatto emotivo derivanti da gravi infortuni o mortalità stradale o altre situazioni critiche di servizio.