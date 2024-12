Tpi.it - Il fisico Nicola Conenna a TPI: “La strategia del Governo Meloni sull’idrogeno arriva in ritardo ed è insufficiente”

Ilha reso pubblica la sua “Nazionale Idrogeno” il 29 novembre scorso. Alla presentazione ha partecipato anche il prof., presidente dell’Associazione Green Hydrogen Community, fondatore dell’Università dell’Idrogeno in Puglia, e autore del libro “Idrogeno, il nuovo oro”, che ha condiviso con TPI le sue riflessioni in merito al piano.Prof., nel suo libro “Idrogeno il nuovo oro”, Lei sosteneva che ilfosse in tremendoper la presentazione di unanazionale per l’idrogeno. Altri tre anni sono passati e finalmente, l’esecutivo l’ha presentata. Cosa ne pensa?«Innanzitutto bisogna considerare che l’Europaha fissato obiettivi molto ambiziosi perché lo considera fondamentale per la transizione ecologica verso un’economia post carbon al 2050.