Davidemaggio.it - Il finale di Don Matteo 14

Leggi su Davidemaggio.it

Don Massimo (Raoul Bova) in sole due stagioni è arrivato laddove Don(Terence Hill) non era mai arrivato: “imparentarsi” con il capitano dei Carabinieri di Spoleto e annullare così qualunque distanza, presunta o imposta che fosse. Neldi Don14 – già disponibile su Rai Play e in replica su Rai Premium sabato in prima serata – il nuovo coprotagonista Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) ha capito di amare Giulia (Federica Sabatini), preparandosi così a diventare presto o tardi cognato del prete.La scelta del capitano è stata difficile e travagliata. Era già da diverse puntate che il legame con la sorellastra di Don Massimo si era fatto più intimo, superando i confini dell’amicizia che i due avevano coltivato dopo un primo incontro burrascoso, ma Diego non era pronto a farsi travolgere.