Formiche.net - Il debito costa meno. Il regalo di Natale dei mercati all’Italia

Unsotto l’albero che mai come quest’anno è gradito. Se non altro perché una manciata di miliardi in più ai tempi della manovra e con la traiettoria per rientrare nel nuovo Patto di stabilità da mettere in cassaforte, fanno sempre comodo. Alla prudenza paga. E il contesto generale caratterizzato dall’avvio dei tagli dei tassi da parte della Bce dà una mano.Nelle ore in cui la legge di bilancio arriva a concludere la tappa cruciale di Montecitorio, l’Ufficio parlamentare di bilancio aggiorna i propri calcoli sulpubblico, offrendo buone notizie per le prospettive dei conti italiani. Perché il giudizio deisulla politica economica italiana riassunto dei miglioramenti dell’outlook nell’ultima tornata dei rating e l’azione di forbice, pur moderata, messa in campo dalla Banca centrale europea hanno tagliato di una ventina di punti lo spread rispetto ai livelli di inizio ottobre e hanno tenuto a bada i rendimenti dei titoli di Stato.