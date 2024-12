Agi.it - Gualtieri inaugura piazza Risorgimento dopo la riqualificazione

Leggi su Agi.it

AGI -è stata riqualificata. Il sindaco di Roma Robertohato oggi la storicache, coprendo una superficie di circa 18mila metri quadrati, rappresenta un punto di snodo nevralgico per l'accesso alla Città del Vaticano e ai Musei Vaticani. I lavori sono iniziati lo scorso settembre. "Riuscire a concludere i lavori in tempo è stato un risultato straordinario dovuto all'impegno dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno lavorato in modo serrata", ha affermato il sindaco. A pochi giorni dall'inizio dell'Anno Santo, si sono chiusi quindi i cantieri con ladell'area per una migliore accoglienza dei pellegrini. Sono stati restituiti alla città nuovi percorsi pedonali con la pedonalizzazione della strada verso le mura vaticane e una nuova viabilita' del traffico su gomma.