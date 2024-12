Sport.quotidiano.net - Fiorentina, la situazione Conference League. Sorteggiati i playoff, le possibili avversarie

Firenze, 20 dicembre 2024 - Si sono svolti a Nyon i sorteggi degli spareggi di, denominati anche play off di febbraio, che laha voluto fin da subito evitare con forza. Missione compiuta in Portogallo con il terzo posto conquistato nel maxi girone unico della competizione. A questo punto il 3° posto i viola se lo porteranno nel tabellone tennistico che si è creato per quanto riguarda la seconda fase.accoppiata e quindi opposta al Rapid Vienna (4° classificato) per quanto riguarda il sorteggio del prossimo 21 febbraio, quello che realmente interessa i viola. Qualche certezza c'è. Ad esempio un percorso completamente opposto rispetto agli austriaci, incontrabili solo in un'eventuale finale. In molti hanno gettato l'occhio al Chelsea, spauracchio della manifestazione e primo classificato nel girone.