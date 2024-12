Gamberorosso.it - Ecco cosa hanno in comune Lambrusco e Champagne (non gridate all'eresia)

Loin trattoria, ilal ristorante. Stappiamo il Sorbara per l’occasione speciale e il Blanc de Noirs per la rosetta con la mortadella.indue vini così lontani sul piano geografico e culturale? A prima vista, poco o nulla. I prezzi, poi, sono lontanissimi, mentre le rispettive uve e territori non lasciano grandi margini per paragoni quantomeno plausibili. Certo, negli ultimi 20 anni è stato sdoganato il Metodo Classico anche tra il Tamaro e lo Spanna, ma non possiamo certo applicare confronti stilistici. I punti di contatto vanno cercati altrove. E li ritroviamo in unadimensione gioiosa che si portano dietro. Quella delle feste, della convivialità, delle tavole dove si fa sempre presto ad aggiungere una sedia o un bicchiere. E ve li raccontiamo nel mensile Gambero Rosso di Natale, in edicola.