Quotidiano.net - Diddy, provato dalla prigione e dimagrito, augura buon Natale ai giudici

Leggi su Quotidiano.net

Sean Combs, icona della musica e dell’imprenditoria americana, recentemente si è mostrato visibilmentedopo il periodo trascorso in. Il rapper ha rivolto un augurio di, includendo iche hanno seguito il suo caso. Chi è SeanSean Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, P.o semplicemente, è una delle figure più influenti della musica hip-hop. Nato a New York nel 1969, ha iniziato la sua carriera come produttore musicale e fondatore della Bad Boy Records, lanciando artisti di fama mondiale come The Notorious B.I.G. e Mary J. Blige. Nel corso degli anni,ha ampliato il suo impero diventando imprenditore, attore e stilista, con un patrimonio stimato in centinaia di milioni di dollari. Il suo contributo alla musica e alla cultura pop lo ha reso un personaggio iconico, ma una figura che fa discutere, sovente al centro di controversie.