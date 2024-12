Ilgiorno.it - Decine di anziani truffati dall’ex direttore delle Poste: aumenta il numero delle vittime a Cesano Maderno

(Monza Brianza) – Sono arrivati a, in gran partepensionati, questa mattina al Tribunale di Monza per la vicenda dell'exdi un ufficio postale diaccusato di avere sottratto 430mila euro agli ignari risparmiatori e di essere fuggito a Capo Verde. Davanti alla giudice Francesca Bianchetti l'imputato, Pietro Chiarelli, 44enne residente a Bovisio Masciago, deve rispondere di peculato, truffa aggravata e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. I carabinieri lo avevano arrestato lo scorso luglio non appena ha rimesso piede in Italia, dopo un mese e mezzo all'estero. Le indagini sul dirigente erano iniziate a febbraio, quando durante un fine settimana i familiari ne hanno denunciato la scomparsa. Il lunedì seguente, quando l'ufficio postale ha riaperto, il personale ha scoperto e segnalato un ammanco della cassa didi migliaia di euro in contanti.