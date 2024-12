Ilfattoquotidiano.it - Dai cantieri per il Giubileo alla censura improvvisata a Toni Effe: la Roma di Roberto Gualtieri fa schifo o è caput mundi?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La questione, all’ingrosso, resta quella di sempre:fao èpiù che un sindaco è mister Prezzemolo, influencer per assenza di prove, oppure è il teorico fortunato della fabbrica progressiva permanente, dell’impasto virtuoso delle idee con i soldi e dei soldi con gli appalti? Famo a capisse, semo desta cambiando la città o la sta soffocando? La tiene in campo per la testa o la tira all’ingiù per i suoi piedi?Una di queste sere al Campidoglio solito conclave a porte chiuse, assessori sparsi, alcuni collaboratori e lui, il sindaco: “In periferiafa, hanno ragione quelli che hanno titolato così il loro sito. In certi snodi urbani è inguardabile, in certe movenze della burocrazia è ingestibile. Perché negarlo?”.Poi al parco Alessandrino diretta social.