Ultimouomo.com - Cosa regaleremo a Natale, ultima parte

Leggi su Ultimouomo.com

Siamo arrivati all’puntata di questa rubrica, che non è una rubrica ma solo un modo come un altro per svoltarvi i regali di. Certo, il 20 dicembre siamo un po’ al limite, ma la società dei pacchi in cui viviamo ci ha abituato a regali che arrivano in ritardo, oppure magari avete regali da fare per i giorni post-, oppure semplicemente cercate un consiglio per spendere i 60 euro che avete guadagnato facendo Babboal centro commerciale (scherzo, immagino si tratti di 60 euro vinti a poker) (scherzo ancora, sono i famosi 60 euro della nonna). Beh, sapete che c’è: è proprio il prezzo dell’abbonamento a Ultimo Uomo, da regalare a voi stessi o a qualcuno a cui volete bene. Poi ce lo scrivete e ci pensiamo noi, gli mandiamo newsletter, articoli speciali, podcast, insomma lo coccoliamo.