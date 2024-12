Movieplayer.it - Cortina Express, recensione: Christian De Sica, Lillo e la comicità di un cinepanettone post-moderno

Leggi su Movieplayer.it

Eros Puglielli rielabora un genere che ha segnato l'immaginario nazionalpopolare, in una commedia che alterna il revival alla novità. Il risultato? Convincente. Nel cast anche Isabella Ferrari, Beatrice Modica, Paolo Calabresi. Al cinema dal 23 dicembre. Sono tornati i cinepanettoni? Non proprio, ma quasi. O meglio:di Eros Puglielli, firmato da Tommaso Renzoni, è la revisione contemporanea, attualizzata e rielaborata di quel filone che, per quindici anni almeno, ha tenuto a galla il box office italiano (che piaccia o no, è un dato di fatto). Una sorta di esercizio comico che, più in generale, si allarga verso l'umorismo, evitando la risata sguaiata ma giocando, bene, su quelle situazioni che hanno segnato i natali di milioni di italiani. Non era facile tenere un certo equilibrio, e non era facile smarcarsi da certe logiche che, come .