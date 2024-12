Colpa del figlio svogliato dei rincari o della scortesia? Così la chiusura di una pasticceria storica di Milano è diventata un caso

Leggi su Open.online

Dopo 62 anni di attività,si prepara a salutare un’istituzione: laSan Gregorio. Dietro si nasconde una storia che intreccia tradizione e famiglia, divergenze generazionali e un contesto economico sempre più sfavorevole. Il titolare Angelo Bernasconi, ottant’anni e una vita con le mani sporche di farina, abbasserà per l’ultima volta la saracinescaSan Gregorio: «Il locale è grande, paghiamo duecentomila euro l’anno di affitto e non riusciamo a sostenereper il rinnovo del contratto. Ma soprattutto non mi trovo con il modo di lavorare di mio, di mia nuora emia ex moglie. Raccolgono gli ordini con Internet e non hanno voglia di lavorare dall’alba fino a sera tardi come me», ha raccontato in un’intervista al CorriereSera che in questi giorni ha fatto scatenare le polemiche.