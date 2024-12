Lanazione.it - Chiuso l’Auditorium, quadro igienico deficitario. Il provvedimento dell’Asl

Pistoia, 20 dicembre 2024 – La comunicazione da parteè arrivata in Provincia nella giornata di martedì: per precarie condizioni-sanitarie relative agli spogliatoi,di via Panconi deve essere. Un fulmine (non troppo) a ciel sereno, visto che gli sportivi che frequentano la struttura ne sanno qualcosa: al momento, infatti, era utilizzato al mattino per l’attività scolastica e poi per discipline giovanili ed amatoriali (in particolar modo il basket) nel pomeriggio e alla sera, con le problematiche legate a spogliatoi in condizioni impresentabili. Di tutto questo ne è stata data notizia nel corso dell’ultimo consiglio provinciale da parte del consigliere delegato all’edilizia scolastica, ovvero Gabriele Giacomelli, che ha preannunciato la sospensione di tutta l’attività nel periodo delle festività con l’auspicio di risolvere le problematiche in vista della riapertura delle scuole e della ripartenza delle attività delle società sportive dopo l’Epifania.