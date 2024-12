Lettera43.it - Cdp, quando si moltiplicano i soldi occhio agli appetiti della politica

Sulla carta la Cassa depositi e prestiti dei prossimi tre anni promette di essere una macchina da guerra. Nel dettato (anche se un po’ logorroico) comunicato seguito alla sua presentazione di giovedì 19 dicembre, c’è un dato che spicca: ossia gli 81 miliardi di investimenti la cui leva può far diventare 170. Un mucchio di, che segnano anche una inversione di rotta rispetto al piano precedente, soprattutto là dove da una parziale e spesso silente ritirata dall’equity si segnala il ritorno in grande stile. Ma è un punto di forza che i vertici dell’ente di via Goito devono stare attenti a non trasformare in un fattore di debolezza.si, e nella fattispecie sono quasi un terzo in più di quelli di cui disponeva in precedenza, seguono di pari passo anche gli