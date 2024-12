Anteprima24.it - Brucellosi bufalina in calo: i numeri danno ragione ai suggerimenti della Coldiretti Campania

Tempo di lettura: 2 minutiLa lotta allanon va in vacanza. Resta alta la guardiasul controlloqualità del latte di bufala e suilotta alle epidemie che negli ultimi anni hanno creato danni all’intero comparto. L’incontro di fine anno organizzato a Santa Lucia dall’Assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, per fare il punto sul comparto bufalino, è l’occasione giusta per focalizzare l’attenzione sui datilotta alla.“Icontinuano a darealla” -spiega il direttore diSalvatore Loffreda. “Le pratiche da noi suggerite dall’ormai lontano 2019 e fortunatamente recepite dalla Regionehanno consentito di ridurre la prevalenzafino all’8,9% (con 25 focolai attivi).