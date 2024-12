Biccy.it - Basciano in carcere con un ped0filo: “Una volta che ti chiudono la porta alle spalle non puoi sapere che ti può succedere”

Alessandrointervistato dalla trasmissione Iceberg su TeleLombardia ha così ricordato le sue 48 ore passate in. “Sono state 48 ore da incubo. Io le ho chiamate le porte dell’inferno. Unache tilasptu entri in una dimensione dove non sai più quello che ti può“. Con lui une un uomo accusato di femminicidio. “Da quando ho saputo che di fronte a me c’erano due ped0fili, quando di fianco a me c’era chi realmente ha fatto un femminicidio, sono rimasto talmente bloccato che ad oggi tutto quello che mi circonda non mi fa né caldo né freddo. Io non rido, non piango, non faccio più niente“.Alessandro, il momento dell’arrestoIl deejay ha poi ricordato quando è stato arrestato, con l’inganno, dai Carabinieri. “Ritornavo da unnamento in palestra, quindi ero molto tranquillo.