A Conza della Campania Luca Cantore D’amore in Nevicata dei ricordi futuri | la tempestosa vita della mente

L’arte, la cultura e la creatività saranno protagoniste di una serata speciale intitolata “dei: la” con il critico d’arte, organizzata dall’associazione Gioventùna e dalla Biblioteca Comunale Francesco Antonio Cappone. L’appuntamento è fissato per il 27 dicembre 2024 alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare di.Il cuore dell’incontro sarà il primo libro di(Salerno 1991), dal titolo “L’estetica del decanter”, che sarà discusso in un dialogo che esplorerà anche lo stato attuale dell’arte,creatività ecultura in Italia, e il loro intreccio con il management e l’economia.A moderare la serata sarà Vincenzo Del Franco, avvocato e speaker radiofonico, mentre l’editrice Martina Bruno, una delle voci più giovani e promettenti del panorama editoriale italiano, offrirà il suo prezioso intervento.