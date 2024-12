Abruzzo24ore.tv - Tragedia familiare: donna uccisa dal marito, poi tenta il suicidio

Ascoli Piceno - In una casa di Ripaberarda, Castignano, si consuma una: unadal, che poidi togliersi la vita. In casa, anche i due figli minorenni. A Ripaberarda, una frazione del comune di Castignano in provincia di Ascoli Piceno, si è verificato un femminicidio che ha sconvolto l’intera comunità. Emanuela Massicci, 45 anni, è stataa coltellate dal, Massimo Malavolta, 48 anni. L’uomo ha poi cercato di suicidarsi tagliandosi le vene con la stessa arma. Lasi è consumata intorno alle 7 del mattino, sotto gli occhi ignari dei due figli minori della coppia, che non avrebbero assistito direttamente alla scena. Dopo l’aggressione, Malavolta ha chiamato suo padre, affermando che la moglie non stava bene e non respirava. Il genitore, allarmato, ha contattato il 112.