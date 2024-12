Thesocialpost.it - Traffico in tilt, incidente tremendo sotto la pioggia: tutto bloccato

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre, iltra Lecco e la Statale 36 è andato completamente in, sopratnella zona di Abbadia Lariana. A peggiorare i già forti rallentamenti dovuti all’ora di punta, allae agli spostamenti pre-natalizi, si è aggiunto unstradale avvenuto all’altezza del Km 57, poco prima dello svincolo per Abbadia Lariana, in direzione nord verso Sondrio.L’e l’intervento dei soccorsiIl sinistro ha coinvolto un’auto che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscita di strada sbandando contro le barriere protettive laterali. A bordo del veicolo vi erano un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti. L’allarme è scattato alle 17.25 con l’attivazione di un intervento in codice giallo. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza inviata dall’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che ha trasportato i feriti in ospedale in condizioni stabili, sempre in codice giallo.