Serie D L’Ancona si rafforza in attacco | Luca Battistini è biancorosso

Ex conoscenza di mister Gadda quando lo allenava al ForlìANCONA, 19 dicembre 2024 – Era nell’aria già da qualche giorno (a seguito delle difficoltà riscontrate nella trattativa con Ameth Fall in uscita dal Chieti a causa principalmente delle richieste alte da parte del giocatore e del suo euntourage ben oltre il budget) ed ora è giunta l’ufficialità.è un nuovo giocatore dell’SSC Ancona. L’attaccante cesenate classe ‘99 ex Desenzano dal girone B diD era nel mirino dell’area tecnica biancorossa ed ex conoscenza di mister Massimo Gadda con il Forlì nella stagione 2016-17. Conoscitore della categoria, lo scorso anno è stato tra i protagonisti della promozione in C con la maglia dell’Alcione Milano. “La Ssc Ancona comunica di aver trovato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino del calciatore