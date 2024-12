Ilgiorno.it - Riqualificazione della scuola Engardo Merli: nuovi spazi e miglioramenti energetici

Leggi su Ilgiorno.it

Prosegue laprofessionaledove si insegnano agraria, cucina, pasticceria, panificazione e arte bianca. Il plesso, situato in viale Villa Igea 53, sta subendo un importante restyling da circa nove mesi, su progettoProvincia di Lodi che intende rinnovare l’istituto e la zona circostante, sulla ciclabile tra Lodi e San Martino in Strada. Tra gli obiettivi la realizzazione di una palestra, oggi assente, il miglioramento dell’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico del complesso e il rinnovo dei locali dell’ex caseificio, di rimpetto alla, per realizzaredidattici, come per la panificazione. Attualmente il complesso di Villa Igea è interessato da cinque interventi: tre in corso, uno che andrà in gara a breve e uno in fase di progettazione.