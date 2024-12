Non ce l’ha fatta don Silvestro Mazzer investito nei giorni scorsi lungo la Casilina | il cordoglio di Diocesi e fedeli che lo ricordano con affetto a ammirazione

Leggi su Dayitalianews.com

Don, storico parroco di Colleferro, è deceduto oggi, 19 dicembre, al policlinico di Tor Vergata, dove era ricoverato a seguito del grave incidente avvenuto il 12 dicembre. L’impatto, avvenuto su via, ha causato ferite troppo gravi per permettere la sua guarigione. Aveva 86 anni.La dinamica dell’incidenteSecondo i rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Colleferro, l’incidente è avvenuto in un tratto scarsamente illuminato di via, nei pressi del Truck Village, una zona industriale della città. Donstava attraversando la strada quando è stato travolto da una Fiat 500, guidata da una donna di 34 anni. Subito dopo l’impatto, la conducente ha richiesto l’intervento del 112 e si è sottoposta ai test alcolemici e tossicologici di rito.