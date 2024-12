Terzotemponapoli.com - Napoli allo ‘Stadio Luigi Ferraris’ per cercare un’altra vittoria in trasferta

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilvaperin. Ecco le quote dei traders sul match con il Genoa Dopo lo stop casalingo contro la Lazio, il cammino delè ripartito da Udine e dal successo ottenuto per 1-3. Unache ha consentito ai partenopei di restare a -2 dall’Atalanta capolista e con un punto di vantaggio sull’Inter che dovrà poi recuperare il match contro la Fiorentina. Gli uomini di Antonio Conte sono attesi alla secondaconsecutiva, quella dellodi Genova, sponda rossoblù. Il ‘Grifone’, da quando Patrick Vieira ne è diventato allenatore, non ha più perso: tre pareggi ed unache non hanno permesso ai liguri di togliersi dalle sabbie mobili, ma che comunque hanno fatto morale. Il Genoa arriva quindi da un ottimo momento, lo dimostrano anche i tre clean sheet consecutivi ottenuti con il successo sull’Udinese e con i pareggi a reti bianche contro Torino e Milan.