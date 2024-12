Ilrestodelcarlino.it - Mondo del basket in lutto. La Sutor Montegranaro piange Sandro Crovetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche la, nei tempi d’oro in cui militava in serie A, è stata tra le società difrequentate da, deceduto ieri all’età di 66 anni (li avrebbe compiuti il giorno di Natale). L’arrivo di, annunciato in pompa magna visto il calibro del personaggio che arrivava in casacol ruolo di responsabile sviluppo politiche societarie, risale al marzo 2011. Avrebbe dovuto restare in carica fino al giugno 2012, lavorando accanto all’allora direttore generale (e suo grande amico), Gianmaria Vacirca. Nel corso di quell’anno, tuttavia, si erano verificate situazioni che avevano portato alle dimissioni di Vacirca dalla carica di general manager. Carica che la Triade (i presidenti della società sportiva) aveva assegnato afino alla scadenza concordata.