Repubblica.it - Migranti, la Cassazione bacchetta il Viminale: spetta ai giudici valutare se un Paese è sicuro

La sentenza sul caso di un riconoscimento di protezione internazionale per un cittadino tunisino: il tribunale può “eventualmente disapplicare in via incidentale il decreto ministeriale”, se ci sono ragioni che minano la sicurezza del richiedente asilo