Oasport.it - LIVE Milano-Zamalek Sporting 0-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: qualificazione in bilico, partita decisiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE COMBINAZIONI DELL’ULTIMA GIORNATA10-4 Out la diagonale di Cauzaute da zona 410-3 Out Cazaute da zona 410-2 Diagonale di Milca da zona 410-1 Egonu senza muro da zona 29-1 Invasione9-0 Out la pipe di Milca8-0 Muroooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiic7-0 Murooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiic6-0 Mano out Sylla da zona 45-0 In rete Milca da seconda linea4-0 Diagonale stretta di Egonu da zona 23-0 Muroooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiic2-0 Out la pipe di Milca1-0 Parallela di Sylla da zona 412.29: PerKonstantinidou-Egonu, Cazaute-Sylla, Heyrman-Kurtagic, Gelin12.28: In banda ci sono Maya Mamdouh, classe 1998, lo scorso anno all’Al Zulfi, Mariam Metwally, arrivata dall’Al Ahli nell’estate del 2022, 26 anni, Sabine Hassan, lo scorso anno all’Al Zulfi, e Hana Elmasry, 23 anni, prodotto del vivaio locale.