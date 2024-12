Quotidiano.net - Le peggiori linee ferroviarie e metropolitane d’Italia secondo Legambiente

Roma, 19 dicembre 2024 – E’ da sempre un tema caldo, sul quale dibattono governi e opposizioni, legislatura dopo legislatura. La costante negli ultimi decenni sembra una soltanto: in Italia il trasporto rimane sempre col freno a mano tirato, con forti differenze fra Nord e Sud, interventi mai adeguati e finanziamenti insufficientigli addetti ai lavori, pendolari scontenti e tanti disagi sia alla rete sia alle macchine circolanti. Il Report Pendolaria Sono questi i punti salienti del Report di, che reputa insufficiente i 120 milioni previsti nella proposta di Legge di Bilancio 2025 per il Fondo Nazionale Trasporti. In valori assoluti, i finanziamenti nazionali per il trasporto su ferro e su gomma sono passati da circa 6,2 miliardi di euro nel 2009 a 5,2 miliardi nel 2024, un -36% se si considera l’inflazione di questi ultimi 15 anni.