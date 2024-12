Davidemaggio.it - Le 4 Nuove Proposte di Sanremo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

La finale diGiovani 2024, in diretta su Rai 1 con il titolo Sarà, ha definito le 4in gara al Festival di. Ecco chi sono.Alex Wyse: RockstarMaria Tomba: Goodbye (Voglio Good Vibes)Settembre: VertebreVale LP e Lil Jolie: Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amoreTra loro ci sarà il nuovo vincitore dinella sezione, reintrodotta dopo l’ultima edizione del 2021, vinta da Gaudiano.La scelta delleGli 8 finalisti che sono arrivati alla finale (6 provenienti daGiovani e 2 da Area), in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò dicon la conduzione di Alessandro Cattelan, si sono sfidati in quattro scontri diretti che hanno decretato i vincitori che a febbraiocalcheranno il palco del Teatro Ariston.