La notte del giudizio - Election year terzo capitolo all' altezza dell' originale

LADELItalia 2 ore 23. 15 Con Frank Grillo, Elizabeth Mitchell e Mikelty Williamson. Regia di James de Monaco. Produzione USA 2016. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Ladel, cioè la licenza di uccidere impunemente per circa otto ore assegnata per legge a ogni cittadino americano (lo scopo era far sfogare la violenzaa nazione in modo da tenere il continente tranquillo per il resto'anno) è da anni un'istituzione statunitense. Ma c'è anche chi pensa che sia un espediente inutile e mostruoso. Come una combattiva senatrice che si batte da tempo per farla abolire. Conseguenza: rischia lei di essere unae vittime all'appuntamento annuale. Meno male che s'è presa come guardia del corpo un poliziotto particolarmente tosto.