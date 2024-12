Ilfattoquotidiano.it - La battaglia di Trump contro la stampa passa dalle aule di tribunale: denuncia un giornale e un sondaggista. E non si tratta del primo caso

Li ha chiamati “enemies of the American people”. Nel 2017, poco dopo l’inizio del suomandato, Donalddefinì i giornalisti “nemici del popolo americano”. La cosa sembrò allora un episodio dellaingaggiata dal presidente conservatoreun mondo progressista che aveva mal digerito la sua candidatura. Alcuni fatti di questi giorni cambiano sostanzialmente la prospettiva. Alla vigilia del secondo mandato,identifica lacome uno degli obiettivi privilegiati da colpire in quell’azione di retribution, di castigo, minacciatagli avversari. La guerra die del mondo conservatore non si limita però più alle parole.alledi giustizia, alle stanze del governo, e rischia di diventare uno dei più inquietanti attacchi alla libertà dinella storia americana.