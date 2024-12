Calciomercato.it - Juve, poker in campo e sul mercato: la lista di Giuntoli per il nuovo bomber

Leggi su Calciomercato.it

Non solo il rinforzo in difesa: Milik non dà garanzie, lantus al lavoro anche per il reparto d’attaccoLantus liquida senza troppa fatica la pratica Cagliari in Coppa Italia e torna a sorridere dopo l’ennesimo flop in campionato contro il Venezia.e Thiago Motta (Ansa) – Calcio.itVlahovic fa pace con la tifoseria e trascina i bianconeri, che ritrovano anche Nico Gonzalez autore della magia delfinale per la formazione di Thiago Motta. Un rientro fondamentale nel reparto avanzato quello del nazionale argentino, come sottolineato anche dallo stesso allenatore: “È fantastico, ci darà una grande mano“, ha sottolineato Motta in conferenza stampa. Chi invece sembra ancora lontano dal ritorno inè Milik, fermo dallo scorso giugno dopo la doppia operazione al ginocchio.